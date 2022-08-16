TOGG merak ediliyordu! Rusya'nın ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu
Rusya'da yer alan Motoinvest fabrikasında üretilmesi planlanan Evolute marka elektrikli aracın tahmini fiyatı ortaya öıktı.
Rusya'nın Lipetsk şehrindeki Motoinvest fabrikasında üretilmesi planlanan Evolute marka elektrikli otomobillerin tahmini satış fiyatı açıklandı. "Rusya'nın ilk elektromobili" sloganıyla lanse edilen model 3 milyon rubleden satışa sunulacak.
Ancak devletin verdiği yüzde 35'lik geri ödeme teşviği sayesinde alıcıların cebinden çıkacak para 2 milyon ruble civarında olacak (33 bin dolar).
Konuyla ilgili otomotiv basınına açıklamalarda bulunan fabrika yetkilileri, sonbaharda piyasaya çıkarmayı planladıkları ilk modelin sedan i-Pro olduğu bilgisini de paylaştı.
Modelin tasarımında Çinli Dongfeng Aeolus E70 model otomobiller temel alınmıştı.