  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv TOGG merak ediliyordu! Rusya'nın ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu
Otomotiv

TOGG merak ediliyordu! Rusya'nın ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu

Rusya'da yer alan Motoinvest fabrikasında üretilmesi planlanan Evolute marka elektrikli aracın tahmini fiyatı ortaya öıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 09:50:00 - 2022-08-16 10:13:29
TOGG merak ediliyordu! Rusya'nın ilk elektrikli otomobilinin fiyatı belli oldu

Rusya'nın Lipetsk şehrindeki Motoinvest fabrikasında üretilmesi planlanan Evolute marka elektrikli otomobillerin tahmini satış fiyatı açıklandı. "Rusya'nın ilk elektromobili" sloganıyla lanse edilen model 3 milyon rubleden satışa sunulacak.

Ancak devletin verdiği yüzde 35'lik geri ödeme teşviği sayesinde alıcıların cebinden çıkacak para 2 milyon ruble civarında olacak (33 bin dolar).

Konuyla ilgili otomotiv basınına açıklamalarda bulunan fabrika yetkilileri, sonbaharda piyasaya çıkarmayı planladıkları ilk modelin sedan i-Pro olduğu bilgisini de paylaştı.

Modelin tasarımında Çinli Dongfeng Aeolus E70 model otomobiller temel alınmıştı.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

GÖKHAN

yaklaşık 594 bin tl aslında iyi rakam bakalım bizde TOGG kaç TL olacak.

fetösavar

fiyat aşırı pahalı, tip sönük, model kopya... ama bizim muhalefet süper yerli aracımıza etmediği laf kalmadı....
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23