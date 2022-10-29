TOGG, 2023 yılının mart ayında satışa sunulacak. Fabrika açılışının gerçekleşmesiyle birlikte fiyat listesi araştırılmaya başlandı.

TOGG liste fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyatı açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni gerçekleşti.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, fiyatlarla ilgili bilgi verdi. Karakaş, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" dedi.