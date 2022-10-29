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Otomotiv TOGG liste fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyatı açıklandı mı?
Otomotiv

TOGG liste fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyatı açıklandı mı?

TOGG Gemlik Fabrikası açılışı gerçekleşti. Vatandaşlar ise fiyat bilgisinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, TOGG ne kadara satılacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-29 18:50:00 -
TOGG liste fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyatı açıklandı mı?

TOGG, 2023 yılının mart ayında satışa sunulacak. Fabrika açılışının gerçekleşmesiyle birlikte fiyat listesi araştırılmaya başlandı.

TOGG liste fiyatı belli oldu mu? TOGG fiyatı açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni gerçekleşti.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, fiyatlarla ilgili bilgi verdi. Karakaş, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" dedi.

TOGG ön satış ne zaman? TOGG kimler ne zaman alabilir?
TOGG ön satış ne zaman? TOGG kimler ne zaman alabilir?

Otomotiv

TOGG ön satış ne zaman? TOGG kimler ne zaman alabilir?

 

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