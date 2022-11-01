Yerli ve milli otomobil TOGG, banttan indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG’un 2023 Mart ayında yollarda olacağını belirtti. Peki, TOGG fiyat listesi belli oldu mu?

TOGG kaç taksitle satılacak? TOGG fiyatı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOGG'un ticari sırlarını açığa vermeden şöyle cevap veriyorum. Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi Togg'da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini şubatta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. En çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu ve katılım bankalarının TOGG'a ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceğini belirtti. Bakan Nebati, “Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi, çağrıda bulundu. Bu otomobile rahat ulaşımın sağlanabilmesi için bankaların bir çalışma yapması noktasında. Gelmeden, kamu bankalarımızla tekrar bir görüşme gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu konuda gerekli teşvikleri verecek. Gerekirse kazanmamak üzere, artık faiz oranları da çok düştü, çok daha düşük maliyetlerle kar da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir. Biz bu yapının Hazine ve Maliye Bakanlığını ilgilendiren, hangi alanda, ne tür bir sorun varsa onunla iletişim halindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bu konuda çok hassas, sürekli bizi dürtüklüyor. Biz de bu aracın Türkiye'de yollara rahat bir şekilde çıkması için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” dedi.