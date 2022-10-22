Togg ile Trendyol niyet mektubu imzaladı

Kullanıcılar için oluşturulan hizmetler karşılıklı olarak entegre edilecek. Entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kurulacak.

En iyilerle çalışıyor

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, kendilerini başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımladıklarını belirtti. Planlarını hayata geçirmek üzere çalıştıklarını ve alanında en iyi şirketlerle iş birlikleri yaptıklarını aktaran Karakaş, şunları kaydetti: “Ağabağlı, elektrikli, otonom akıllı cihazlar hem evde hem de ofiste pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor. Yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor.

Trendyol’la imzaladığımız niyet mektubu kullanıcılar için yararlı olacak. Kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg’un hem de Trendyol’un hizmetlerinden faydalanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak.”

Ortak yolculuğun temeli atılıyor

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye’nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki hayata geçireceğini ifade etti.

Mobilitenin Trendyol’un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında yer aldığına işaret eden Çetin, şu hususlara dikkat çekti: “Bu iş birliğini Togg’un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı büyük sıçramaya Trendyol’un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz. Togg’un mobilite, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki inovasyonlarla ördüğü ekosistem sürdürülebilirlik üzerinde yükseliyor. Trendyol da yakın zamanda açıkladığı sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında, sadece kendi operasyonlarını değil tüm değer zincirini dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor.

Bunu iki teknoloji şirketinin sürdürülebilirlikle ilgili vizyon birlikteliği olarak da değerlendiriyorum. Dijitalleşme teknolojilerinde ciddi bir üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sahibiz. Türkiye’nin 102 üniversitesinden mezun 2 bini aşkın mühendisimiz, Trendyol satıcıları ve çözüm ortakları tarafından kullanılan sistemleri geliştiriyor. İş birliğimizle iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz.”