"TOGG geri geri yokuş çıkamıyor" diyorlardı! Vatandaş arabasını alıp o yokuşa gitti, sonrasında yaşananlar olay

Bir süredir TOGG ile ilgili ortaya atılan iddia gündem olmuştu. İddiaya göre "TOGG geri geri yokuş çıkamıyor." deniliyordu.

Bu iddia her zamanki gibi yalan çıktı.

Bir vatandaş bugün paylaştığı video ile durumu yalanladı. Hem geri hem de ileri şekilde yokuş çıkan adamın paylaşımı birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Odatv