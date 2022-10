TOGG fiyatı ne olacak? Bakan Varank'tan açıklama geldi: Doğru olmaz

Türkiye'nin otomobili Togg için geri sayım başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı Gemlik'teki üretim tesisi açılacak ve ilk araba üretim bandından inecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de soruları cevapladı.

Varank'ın açıklamaları şöyle:

C sınıfı SUV bir araçla kendi sınıfında piyasada rekabet edecek bir fiyattan satışa çıkacak. Dolayısıyla Togg'un fiyatını merak edenler bu sınıftaki araçların fiyatlarına bakabilir. Yani elektrikli olmasına rağmen piyasadaki benzin ve dizel SUV diğer araçların fiyatlarına bakabilir vatandaşlar.

Togg'daki arkadaşlarımız fiyat konusunda kendileri karar verecek. Mart ayında piyasaya sürülecek bir araç için şimdiden direkt fiyat açıklanması doğru olmaz zaten.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili değil aslında Türkiye'nin ilk otomobili diyebiliriz. Türkiye'nin daha önce bir Devrim Otomobili macerası olmuştu. Ama o proje hayat bulamadı. Bu Türkiye'nin yıllardır beklediği ilk otomobili. Hatta Togg'daki arkadaşlarımızın deyimi ile bir otomobilden öte bir proje.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Gemlik'teki tesisin açılışını gerçekleştirecek. İlk seri üretim araçlar banttan inmiş olacak. Biz ona hummalı şekilde hazırlanıyoruz.

Bu projeyi ilk ilan ettiğimiz andan itibaren bu arabaları 2019'un sonundan tanıttığımızdan itibaren vatandaşlarımız fiyatını merak ediyor. Tabi bu özel sektör yatırımı. Burada bir otomobil üretmenin yanında bir teknolojik alet üretmenin yanında şirket bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bir ticari girişimi hayata geçirmeye çalışıyor.

Bu manada fiyat politikaları şirketin belirleyeceği konular ama ilk günden itibaren arkadaşlarımız C seğmen SUV ile piyasaya çıkacaklarını belirtiyorlar. C segment SUV araç ile piyasaya çıkacağız. Piyasaya hitap edecek bir fiyat olacak. Piyasadaki C segment SUV araçlar ile fiyatı benzer olacak. Elektrikli olmasına rağmen dizel-benzinli araçlarla fiyat olarak yarışacak. C segmente ilgi giderek artıyor. Müthiş bir talep var ama henüz ön talep alınmadı.

Rakam telaffuz etmek doğru değil. Elektrikli otomobillerde ÖTV oranını yüzde 10 düşürdük. Yeni nesil araçları daha uygun maliyetlerle alabilmesi için hükümet olarak vergi politikalarında gerekli adımları atmış olduk. Şirket bunu kamuoyuna satışa çıktığı zaman bilgilendirmeler yapacak.

Nereye gidersek gidelim 'Sayın Bakanım Togg almak istiyoruz' diyorlar. Müthiş bir talep var. Aracın ön satışıyla ilgili resmi talep toplama yapılmadı. Önümüzdeki dönemde şirket planlamalarını yapacaktır. Gerçekten Türkiye’nin otomobili projesi müthiş heyecan uyandıran bir proje.

İnşallah Türkiye’nin otomobili projesi gururu yaşatmanın yanında Türkiye otomotiv üretiminde güçlü ülkelerden birisi bizim 2 milyon araç üretme kapasitemiz var. Teknoloji değişirken dünyaya Türkiye’nin sunduğu bir alternatif olacak.

100 yıldır otomobil üreten ülke ile yarışma şansınız yok ama elektrikli otomobillerle endüstrinin dönüşmesiyle birlikte biz 100 yıllık ülkelerle aynı noktada işe başlıyoruz. Yüzde 100 doğuştan elektrikli olacak dediğimizde bize gülenler oldu. Ama bugün bütün markalar biz elektrikli otomobilde geç kaldık diyorlar.

İlk motor yurt dışından gelecek sonrasında yerlileşmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Neden ilk motor yurt dışından geliyor. Otomotiv endüstrisi hata kabul etmeyen bir endüstri sizin doğruluğu ispatlanmış ürünler kullanmaya ihtiyacınız var.

Biz arkadaşlarımızla masaya oturduğumuzda ilk şart olarak şunu koyduk. Bu araç en az yüzde 51 yerli olacak. Dolayısıyla şu an onlarca değil Togg’un yüzlerce tedarikçisi var. Türkiye’den üretim yapan firmalar var. Bu araç piyasaya çıktığında minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak.

Devlet bankalarımızla biz çalışmak isteriz, görüşüyoruz. Bankalar ellerini taşın altına koymak için istekli olduklarını söylüyorlar. Şu anda bu işler için erken, öncelikle ilk hedef 29 Ekim’de seri üretim bandında bu araçların indirilmesi.

Şu anda ilk üretimler satılacak üretimler değil. Otomobilin piyasada çıkabilmesi için tip onayı hadisesi var. Onay alması gerekiyor seri üretim banından inecek ilk araçlarda test işlemleri için Avrupa’ya gidecek. Türk tip onayı ve Avrupa tip onayı almak için teste gidecek. Oralarda güncelleme yapmak gerekiyorsa o değişiklikler yapıldıktan sonra satılacak araçlar üretilmiş olacak. 29 Ekim’den sonra banttan inecek araçlar test işlemlerine gidecek araçlar olacak.

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Gemlik’te gerçekleştirilmeyecek. Cumhurbaşkanımız fabrika açılış töreninde bulunacak. Burada gerçekten hafızalarda kalacak, vatandaşlarımızın da Türkiye’nin yüzüncü yılına bir kala akıllarda kalacak görüntüleri vermek istiyoruz. Güzel bir açılış yapmaya çalışacağız.

Teknoloji ile ilgili farklı bilgiler kamuoyunda bilinmeyen bilgileri kamuoyuna ilan edilecek. Şirket önümüzdeki dönemde yapacakları ile ilgili yeni bilgileri ilan edecek.