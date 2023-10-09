  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmi açıklamaya saatler kala İtalyanlar önceden duyurdu: Biz ve Türkiye'ye verilecek

CHP'den ihraç edilmişti! Mahkemeden Tanju Özcan kararı

Kapalıçarşı esnafı kara kara düşünüyor... Acil bir şekilde tedbir alınmalı: Kapalıçarşı yok olma riskiyle karşı karşıya

Piyasaların tepkisi nasıl? Altın ve petrolü ne baskılıyor?

Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

Üç büyükler de bakkallar gibi vergilerini ödeyecek

Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor

O ilimizde dünyayı şaşkına çeviren gelişme! Yerin altından resmen fışkırıyor! Yetkililer apar topar harekete geçti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Küçük yaşta bir evlilik ne duyduk ne gördük

11 aylık zulüm bitsin! Gümüşel Hoca serbest bırakılsın
Gündem TOGG, ETSO'nun bünyesine katıldı: ETSO Başkanı Alan, TOGG'un direksiyonuna geçti
Gündem

TOGG, ETSO'nun bünyesine katıldı: ETSO Başkanı Alan, TOGG'un direksiyonuna geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:15:00 -
TOGG, ETSO'nun bünyesine katıldı: ETSO Başkanı Alan, TOGG'un direksiyonuna geçti

TOGG ile bir keşif gezisi gerçekleştiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, “TOGG’umuz ile bir şehir turu yaptık. Muhteşem bir sürüş keyfi, yol tutuşu ve tork gücü var" dedi.

 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet aracı olarak kullanacağı, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, odaya teslim edildi. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan TOGG ile ilgili izlenimlerini paylaştı.
23 TOG 111 plakalı ‘Oltu Siyahı’ renk aracı teslim alan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler için hayal olan bir teknolojiyi odamız bünyesine kattığımız için gururluyuz. Cumhurbaşkanımızın, ‘Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobilini TOBB camiası içerisinden çıkaralım.’ talebine TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Siz bunu istedikten sonra Türk İş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Siz yeter ki bizim yanımızda olun, biz bunu yaparız’ sözünü vermişti. Değerli başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türk İş dünyasının ve kamuoyunun desteğiyle bu sözü yerine getirmiş oldu. Bizlerde TOBB’a bağlı odalar olarak başkanımızın her zaman yanında ve destekçisi olduk. Görüldü ki Türk iş dünyasının hedefleri doğrultusunda desteklendiğinde başaramayacağı hiç bir şey yoktur. Bu gün burada Türkiye’nin yerli ve milli ilk otomobilini odamız bünyesine katmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu aynı zamanda Türk iş dünyasının da büyük bir başarısı olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında tarihimizin gurur veren sayfalarında yerini alacaktır’’ dedi.
TOGG ile bir keşif gezisi gerçekleştiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, “TOGG’umuz ile bir şehir turu yaptık. Muhteşem bir sürüş keyfi, yol tutuşu ve tork gücü var. Dış tasarımın şıklığından, iç mekanın ferahlığına kadar gurur verici bir güzelliğe sahip. Biz TOGG’u yalnızca bir otomobil olarak değerlendirmiyoruz. Sizlerin de göreceği gibi o çağdaş ve modern akıllı bir cihaz ve daha da önemlisi yerli ve milli olarak üretilmiş akıllı bir cihaz. Buna ek olarak unutulmaması gereken bir diğer özelliği de sıfır emisyon üreten, kirlilik yaratmayan, çevreye saygılı olması sebebiyle gelecek nesillerimize bırakacağımız çok kıymetli bir mirastır’’ diye konuştu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23