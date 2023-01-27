TOGG dünyada rakip oldu! TOGG'dan teknolojik hamle: Akıllı cihazlı test sürüşü, tarihi ilan etti!

Togg, Trumore platformu üzerinden Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesine ve Togg'un test edilmesine imkan sağlayacak.

Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan yerli otomobilin yapılan tanıtımı, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Otomotiv sektöründe Türkiye tehlikeli bir rakip oldu.

Yerli otomobil Togg'da üst üste gelişmeler gelmeye devam ediyor. Şubat ayında düzenlenecek lansman ile bir kez daha sergilenip, daha sonra da piyasaya sunulması beklenen yerli otomobil için bir duyuru daha yapıldı.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'müzü ziyaret etmek, akıllı cihazımızla test sürüşü yapmak ister misiniz? Trumore'u indirin, 28 Ocak'ı bekleyin" ifadelerine yer verildi.

'28 OCAK'I BEKLEYİN'

Kısa süre önce Togg, özelliklerle dolu Trumore mobil uygulamasını App Store, Google Play ve Huawei App Gallery mağazalarında kullanıma sundu.

Togg'un mobil uygulaması 100.000 indirmeye ulaşırken, Trumore platformundan Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nün gezilmesi de mümkün olacak. Uygulamaya ilişkin detayların ise yarın açıklanacağı bildirildi.