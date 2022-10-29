TOGG CEO'su duyurdu: 19 firmayla anlaşma yaptık

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG Gemlik Kampüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TOGG CEO'su Karakaş'ın açıklaması şu şekilde;

Biz 1 sene önce bataryayı üretmek geliştirmek için bir anlaşma yaptık onun çalışmalarına başladık. Bir taraftan onları göreceksiniz bir taraftan TOGG'u göreceksiniz.

Şu ana kadarki yaklaşımlarımızda her adımı sosyal medyadan paylaştık. Dün renklerimiz paylaştık. Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi temsil etmek istiyoruz.

Dijital dünyanın gelişmesiyle bizim aracımız nihayetinde evimizin bir parçası oluyor. Alışverişi ödemek isterseniz, seyahat etmek isterseniz bunları da yapabilirsiniz. 3. yaşam olarak tanımladığımız bir alan. Anlaşmaları tek tek duyuruyoruz.

THY ile bir anlaşma yaptık. Mil anlaşması... Fikir vermesi açısından 300'e yakın startup inceledik. 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı size getireceğiz.

15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Şu an 100 bin adetlik kapasite planlıyoruz.