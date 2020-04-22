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Aktüel

TOGG çalışanları 23 Nisan'ı çocukları ile çektikleri video ile kutladı

2020-04-22 23:31:02 -
TOGG çalışanları 23 Nisan'ı çocukları ile çektikleri video ile kutladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evde çocuklarıyla yaptıkları video ile kutladı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana çalışmalarını evden sürdüren TOGG çalışanları, çocukları ile birlikte "evde kalın" mesajı verdi.

23 Nisan tarihine atıfla 23.04'te yapılan paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılıyla birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz. #GeleceğinGüvencesi çocuklarımız...#EvimizYurdumuz." ifadeleri yer aldı.










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