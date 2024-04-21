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Otomotiv Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda
Otomotiv

Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:34:00 - 2024-04-22 00:03:59
Türkiye'de yılın otomobili hangisi olacak? TOGG, BMW, Mercedes-Benz, Renault... Heyecan doruklarda

Türkiye'de yılın otomobili ödülü için kıyasıya mücadele edecek finalistler belli oldu! Yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG listede...

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 28 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu. OGD'den yapılan açıklamaya göre, yapılan oylama sonucu 28 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ionıq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 9'uncu kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

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