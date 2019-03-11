Togar: Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, sandık günü yaklaştıkça birilerinin çok ciddi panik yaparak kılık değiştirmeye başladığını ve adeta ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya’ başladıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, 31 Mart günü yaklaştıkça birilerinin panik yapmaya başladığını, panik yaptıkça da en hafif tabiri şark kurnazlığı yaptığını üzülerek gördüğünü ifade etti. Togar, Karaperçin Mahallesi’nde adeta mitingine dönen toplantıda, mahalle sakinlerine seslenerek, “Sandık yaklaştıkça hezimete uğrayacağını anlayan bazı arkadaşlara bakıyorum, artık ne yapacaklarını ve söyleyeceklerini şaşırdıklarını görüyorum. Hele ki bir arkadaşımız var, seçime girdiği partinin rozetini bile takmıyor, haydi rozeti takmıyor bazen liderinin kim olduğunu da karıştırıyor. Tekkeköy halkını kolayca kandırabileceğini sanıyor. Başka partinin adayı geçmiş sizlerin karşısına reisim aşağıya, reisim yukarıya diye konuşuyor. Madem reisindi neden karşısına geçtin” diye konuştu.







“Kandırmak için değil Tekkeköy için konuşun”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, siyaseti kirletmenin, insanlara şark kurnazlığı yapmanın bir anlamının olmadığını ifade ederek, “Sizlerden ricam şu: Ben sizin hizmetkârınız olan bir kardeşinizim. Sorun bakalım size şark kurnazlığı yapan o arkadaşlara, neden yakasında seçime girdiği partinin rozetini taşımıyor. Neden konuşurken kendi genel başkanından örnekler vermiyor. Bakın arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın da çok net ifade ettiği gibi, bu trenden inen, bir daha buralara gelemez. Yalan konuşmayın, kurnazlık yapmayın, kendinizi kandırmaya çalışıyorsunuz hadi anlarım ama Tekkeköy halkının zekasıyla alay etmeyin. Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza satmayın” şeklinde konuştu.







“Tekkeköy halkını oyuna getiremezsiniz”

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitinginde yaptığı açıklamaları herkesin çok dikkatle dinlemesi gerektiğinin altını önemle çizen Togar, “Ne diyor dünya lideri Şanlıurfa mitinginde, ‘sakın oyuna gelmeyin tezgahlar kuruluyor. Aday olamayınca bazılarında ne dava kalıyor ne başka bir şey kalıyor’ diye uyarıyor. Aday olamayanların menfaat neredeyse oraya gittiğini söylüyor. Bu menfaatçilerin, insanlara, kazanırsak tekrar AK Parti’ye geleceğini söylediğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanımız ‘trenden inenler bir daha bu trene binemez’ diye çok net bir şekilde gereğini söylemiştir. Yani davasını terk edenler asla geri gelemeyeceklerdir. O yüzden önce dava adamı nedir onu öğrenin, sonra karakterli olun ve içinde bulunduğunuz çatı neyse onun kapısında durun” ifadelerini kullandı.