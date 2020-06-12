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Spor

Tofaş’tan yeni transfer

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı Amerikalı forvet Nuni Omot’u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:12:37 -
Tofaş’tan yeni transfer

Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Tofaş Basketbol Takımı, ikinci transferini Kenya asıllı Amerikalı forvet Nuni Omot’u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tofaş, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, Kenya asıllı ABD’li forvet Nuni Omot ile anlaşma sağladı. Kolej kariyerini Baylor University’de geçiren ve NBA G-League’de Long Island Nets forması giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi vermiş ve 17.8 sayı-5 ribaund-2 asist ortalamalarını sergilemişti.

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