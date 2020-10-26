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Aktüel Tofaş'tan 1,1 milyar TL net kar
Aktüel

Tofaş'tan 1,1 milyar TL net kar

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:40:14 -
Tofaş'tan 1,1 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Tofaş, yılın 9 ayında 1,1 milyar TL konsolide net kar elde etti.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şirket bu yılın 9 ayında 1 milyar 144 milyon 966 bin TL konsolide net kar elde etti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 31 milyon 147 bin TL konsolide net kar açıklamıştı.

Tofaş'ın geçen yılın 3. çeyreğinde 297 milyon 944 bin TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 510 milyon 324 bin TL'ye yükseldi.

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