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Spor

TOFAŞ, Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:30:46 -
TOFAŞ, Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot'u transfer etti

BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kenya asıllı ABD'li forvet Nuni Omot'u kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Bursa temsilcisi, 25 yaşında ve 2.06 metre boyunda, kısa forvet pozisyonundaki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerini Baylor University’de geçiren ve NBA G-League’de Long Island Nets forması giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi verdi ve 17,8 sayı-5 ribaund-2 asist ortalamalarıyla oynadı.


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