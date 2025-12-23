Tofaş hurdaya döndü: Kaza anı kamerada!

Kazaya giden ambulansa yol verirken yeni bir kaza

Bu kazanın akabinde ise, yaralılar için kaza yerine giden ambulansa yol vermek istenilirken ikinci bir kaza yaşandı. Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı’ndan D-400 karayoluna çıkmak için kırmızı ışıkta bekleyen Hasan D.’nin kullandığı 07 JA 232 plakalı TOFAŞ marka otomobil, ambulans kazasındaki yaralılar için olay yerine gitmekte olan ambulansa yol vermek için kontrolsüz bir şekilde yola çıktı. Tam bu sırada bu araca Antalya istikametine seyir halindeki İbrahim Ö.’nün kullandığı 34 KGG 588 plakalı Audi marka lüks otomobil ile çarptı. Kazada sürücüler Hasan D. ve İbrahim Ö. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nafiz D. ve Hasan Ü. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

TOFAŞ’ın parçaları etrafa saçıldı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan feci kazada, hurdaya dönen TOFAŞ marka otomobilin parçaları etrafa saçıldı. Otomobilin direksiyonu otomobilin bulunduğu yerden 15 metre, ön kaputu 20, aküsü ise 130 metre uzaklıkta bulundu. Kazanın ardından yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatılan yol, araçların kaldırılması, parçaların toplanması ve yolun kumlandıktan sonra süpürülmesinin ardından araç trafiğine açıldı.