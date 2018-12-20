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Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yarın gece ziyarete açık

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak

20 Aralık 2018 Perşembe 15:50
Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yarın gece ziyarete açık

İSTANBUL (AA) - Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yılın en uzun gecesi olan yarın saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Tofaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olma niteliğiyle 2002 yılındaki açılışından bu yana 700 binden fazla sanat ve tarihseveri ağırlayan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni bu yıl 65 bin kişi ziyaret etti.

Bursa Anadolu Arabaları Müzesi içerisinde bulunan Tofaş Sanat Galerisi'nde, dönemsel sergiler yer alırken, sömestir tatilinde öğrencilerin sıklıkla ziyaret ettiği galeride sırasıyla Piemonte Torino Design Sergisi, 40.Yılında Tofaş ve Vehbi Koç Sergisi, Eski Hamam Eski Tas Sergisi, Oyuncak Sergisi, Zaman Makineleri Saat Sergisi ve İşte Benim Zeki Müren Sergisi düzenlendi.

Tofaş Sanat Galerisi'nde şu anda "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri" sergisi ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi'nde yer alan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde otomotiv sanayinin gelişimi; yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla sunuluyor. İlk arabalardan Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giriliyor. Bugün Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta saat 23.00'e kadar ziyarete açık olacak.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:50
  1. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi

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