TOF Akademi açıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF), hakem ve antrenörlerin gelişim faaliyetlerini destekleyecek on-line eğitim portalı oluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türk okçuluğunun değerini artıracak projeler geliştirmeye devam edildiği belirtildi.

Türkiye'nin dünya okçuluğunda önemli bir yere sahip olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Tüm bu başarıların temelini ise eğitim kalitesi ve düzenli çalışma prensipleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede federasyonumuzun eğitim ve teknik kurulları birlikte hareket ederek yeni eğitim araçları oluşturmaya ve ailemizin siz değerli fertlerine en kolay yoldan bilgiyi ulaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda, içerisinde bulunduğumuz teknoloji çağının olanaklarından da faydalanarak, hakem ve antrenörlerimizin gelişim faaliyetlerini destekleyecek bir on-line eğitim portalı oluşturduk ve hizmetinize sunuyoruz. TOF Akademi adıyla hizmete sunulan yeni uzaktan eğitim portalımızda hakemlerimiz ve her kademeden antrenörlerimiz için eğitim içerikleri, uygulama örnekleri ve eğitim seviyelerini tespit edebilecekleri değerlendirme sınavları bulunmaktadır."

Türk okçuluğun daha da ileri gidebilmesi ve hedeﬂerine ulaşabilmesi için öncelikli sporcuların doğru antrene edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Hakem ve antrenörlerimizin gelişim hızı federasyonumuzun da sportif başarılarının temelini oluşturmaktadır. TOF Akademi sayesinde hakem ve antrenörlerimiz ihtiyaç duydukları her an en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilecektir. Ayrıca TOF Akademi, Federasyonumuzun düzenleyeceği kurs ve seminer gibi doğrudan eğitim faaliyetleri içinde önemli bir altyapı görevi görecektir." denildi.