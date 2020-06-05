Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı, yenilgiler yaşayan Hafter'le görüşmek için Kahire'de

İSTANBUL (AA) - Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, son dönemde üst üste kayıplar yaşayan gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşmek için Mısır'a gitti.



Ahbar Libya sitesinin haberine göre Akile Salih, müttefiki Hafter ile görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.



Mısırlı yetkililerle görüşmesi planlanan Salih'in 3 Haziran'dan bu yana Kahire'de bulunan Hafter'le bir araya geleceği aktarıldı.



Hafter'in "Libya'daki olaylara ilişkin Mısırlı yetkililerle istişare için Kahire'de bulunduğu" duyurulmuştu.

- Hafter'in "Salih'i saf dışı etme" hamlesi

Akile Salih, Hafter'in askeri kayıplar yaşadığı nisan ayı sonlarında Libya krizinin siyasi çözümü için bir girişimde bulunmuştu.

Ancak Hafter, bu girişimin hemen ardından BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun ülkede yönetimi yürüteceğini öne süren Hafter'in kendisini ülkeyi yönetmeye yetkili kişi olarak ilan etmesi, siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i saf dışı etme hamlesi olarak değerlendirilmişti.

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.