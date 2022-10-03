TOBB’dan küresel ısınmaya karşı öneri

YENİ AKİT ANKARA

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, kamunun küresel ısınmayla mücadelede özel sektöre öncülük yapması gerektiğini söyledi. Sosyal konut projelerinin yenilebilir enerji sistemleri ile atık uyumlu, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerin kullanılarak yapılmasının, binaların Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) konseptine evrilmesi anlamına geldiğini vurgulayan Zeki Poyraz, bunun da küresel ısınmaya karşı mücadelede büyük bir adım olduğunu ifade etti.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, “Kamunun, küresel ısınmaya karşı mücadele kapsamında özel sektöre yapacağı öncülük ve önderlik çok önemlidir. Sosyal konut projelerinin NSEB olarak tasarlanması, ülkemiz kaynaklarının verimli kullanılması, enerji maliyetinin ve cari açığın düşürülmesi ve yanı sıra küresel ısınmaya karşı mücadele edilmesi anlamı taşıyacaktır” dedi.

Binaların enerji tüketimindeki payı yüzde 40’ın üzerinde

Binaların, enerji tüketimindeki payının yüzde 40’ın üzerinde olduğunu dile getiren Poyraz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Paris İklim Anlaşması taahhütlerinin yansıması olarak bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalarda, kullanılacak enerjinin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunludur. Dolayısıyla, bu konseptin sosyal konut projelerinde yapılacak binalar için de kullanılması, binaların kalın yalıtıma, kaplamalı yalıtım camı ünitelerine ve ısı yalıtım değerleri iyileştirilmiş pencerelere sahip olması önem arz etmektedir. Ayrıca, yenilebilir enerji sistemleri sayesinde bina kullanıldıkça sahiplerine düşük enerji faturaları ile yüksek oranda tasarruf sağlayacaktır.”