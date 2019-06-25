TOBB’dan, “Halk Ekmek yönetimine sicil onayı yok” başlıklı habere ilişkin açıklama

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile ilgili bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmaması gerekçesiyle ilgili açıklama yayımlandı.

Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan, “Yavaş’a ilk engel Hisarcıklıoğlu’ndan: Yeni Halk Ekmek yönetimine sicil onayı yok” başlıklı haberde yer alan değerlendirmelerin gerçeği yansıtmaması gerekçesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklama yayımlandı.

TOBB tarafından bugün çıkan haberlere yönelik yapılan açıklamada, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Birlik başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aleyhinde haksız ithamların yer alması nedeniyle açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur: Ticaret sicili faaliyetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 24’üncü maddesi hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı gözetim ve denetiminde ildeki ticaret odası (veya ticaret sanayi odası) bünyesinde yürütülmektedir. Ticaret sicil müdürlükleri, ilgili kanunun ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı düzenlemelere ve talimatlara göre işlem tesis etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ticaret sicil faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi yoktur. Ancak, çıkan haberler üzerine yaptığımız incelemede, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin yönetim kurulunun tesciline ilişkin talebin, iddia edildiği gibi TOBB’a değil, Ankara Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapıldığı tespit edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün de Ticaret Bakanlığı’nın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında ‘Belediyelerin ortak veya yönetici olduğu şirketlere ilişkin temsilci görevlendirme yetkisinin belediye meclislerinde olduğu’ ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği talimatı doğrultusunda işlem tesis ettiği öğrenilmiştir” ifadelerine yer verildi.