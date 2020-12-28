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Ekonomi TOBB’dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği
Ekonomi

TOBB’dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), online eğitim alan ihtiyaç sahibi 30 bin öğrenciye klavyeli tablet dağıtıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:21:00 -
TOBB’dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği

Birlik, tabletleri il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerin göndermeye başladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimlerini çok önemsediklerine vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için gerekli adımları atıyoruz. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin adet klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 oda ve borsamız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri il ile ilçe milli eğitim müdürlüklerine” teslim ediyor” dedi. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Sosyal sorumluluk bilinciyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her sene eğitim yardımı yapıyoruz. Bu sene pandemi sonrası farklı bir adım atmak istedik. 365 oda ve borsamızla birlikte online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrencilerimize klavyeli tablet hediye etmeye karar verdik. Biliyoruz ki biz hep birlikte Türkiye’yiz.”

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