TOBB Samsun Genç Girişimciler Kurulu, İngiltere pazarını tanıttı

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu, ’İngiltere’de Ticaret ve Pazar Fırsatları’nı Samsunlu iş adamlarıyla paylaştı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu, Samsun Teknopark ve London Bridge Project iş birliğiyle, “İngiltere’de Ticaret ve Pazar Fırsatları” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Ayla, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyelerde olduğunu söyledi.

“İngiltere büyük bir pazar”

İngiltere’nin en güçlü ticari pazarlardan biri olduğunu kaydede Ayla, "İngiltere 65 milyonluk nüfusu, 41 bin 900 dolar kişi başına geliri ve toplamda 450 milyar dolarlık ihracat hacmi ile ülkemizin de en güçlü ticari pazarlarından birisidir. Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyelerindedir. Ülke olarak, ihracat fazlası verdiğimiz ve toplam ihracat hacmimizin, 10 milyar dolar seviyesinde olduğu, büyük bir pazardır.Şuan halen devam eden Bretix süreci sonrası iki ülke ilişkileri önemli ölçüde pozitif yönde seyretmektedir. Bu dönemde AB ülkelerinin oluşturabileceği muhtemel boşlukları doğru ve akılcı planlamalar ile Türk firmalarının elde edebilmesi yüksek olasılıktadır" dedi.

“Çin-Kuşakyol Projesi çok önemli”

Ayla şunları kaydetti:

“Tüm bu süreçleri takiben Çin-Kuşakyol Projesi ise, ülkemiz adına, özellikle İngiltere ile aramızdaki ticaret hacmini pozitif yönde etkileyebilecek önemli, unsurlardan birisidir. Tüm bu detayları ve gelişmeleri doğru veri ve güncel saha analizleriyle inceleyebilen firmaların bu ticaret hacminden daha yüksek oranda pay alacağı, kuvvetle muhtemeldir. Günümüzde artık pazarlama süreci ‘data driven marketing’ ve ‘veri odaklı pazarlama’ sistemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Doğru satış için doğru pazar analizi artık vazgeçilmez bir gerçektir. Bir pazara giriş adımı atılmadan önce hızlı, akılcı ve plancı bir analiz süreci gerekmektedir. Bu bakışla, bugün ki etkinliğimizde İngiltere pazarı tüm yönleri ile incelenecek olup, umarım girişimci KOBİ’lerimiz için de faydalı bir zemin olacaktır."

Katılımcılara İngiltere pazarı anlatıldı

London Bridge Project/Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Şebnem Ketenci ve Pointist/E-Ticaret Operasyon Müdürü Hasan Filiz’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, “İngiltere ve Pazar Bilgileri”, “Neden İngiltere?”, “İngiltere’de Yaşam”, “İngiltere’de Pazar Fırsatları”, “İş Yapma Kolaylığı”, “Vergilendirme” ve “Şirket Kurma” gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.