TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ’lere 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlanacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün yeniden devreye aldıklarını belirterek, "Bu projede TOBB, 365 oda ve borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle birlikte 6 milyar TL’nin üzerinde kredi imkanına kavuşmuş oluyoruz" dedi.

TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle başlatılan "TOBB Nefes Kredisi"nin tanıtım toplantısı, TOBB binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, korona virüs salgınının dünyanın dört bir yanını esir almış durumda olduğunu belirtti. Türkiye’nin sağlık alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yönetiminde başarılı bir süreç yürüttüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Gerek cesur sağlık ordumuz, gerekse güçlü sağlık altyapımız ile virüsün yayılımının engellenmesi ve vakaların kontrolü ile tedavisinde çok iyi gidiyoruz. Dünyada ölüm oranları en düşük ülkelerden bir tanesiyiz. Daha birçok ülke salgına gereken cevabı veremiyorken, bugün Türkiye ’ekonomiyi nasıl tekrardan normale döndürürüz’ diye tartışmaya başlayan ülkelerden biri oldu. Ülkemiz adeta kenetlendi, herkes elinden ne geliyorsa yaptı ve yapmaya da devam ediyor" diye konuştu.

"Bu zor dönemi en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum"

Korona virüs salgınının ekonomik boyutuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, birçok küçük işletmenin haftalardır kapalı durumda olduğunu, ihracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelere özellikle kamu bankaları tarafından hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başlandığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Vergi ertelemeleri ve kısa çalışma ödeneği uygulaması ile birlikte şirketlerimiz bu zor dönemde yaralarına bir nebze olsun derman bulabildiler. Ben bu zor dönemi en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum. Sağlık alanında en az sayıda can kaybı ile bu salgını atlatırken, şirketlerimizi yaşatarak korona virüs sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Çünkü, salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da hızlanacak" şeklinde konuştu.

"Projeyle birlikte 6 milyar TL’nin üzerinde kredi imkanına kavuşmuş oluyoruz"

Hisarcıklıoğlu, bu bilinçle bu işi bir seferberlik gibi gördüklerini ve salgının ilk gününden itibaren TOBB camiası olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek, "İşte bu noktada işletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz. Malumunuz bundan önce TOBB olarak 6 kez üyelerimize Nefes Kredisi Projeleri yapmıştık. Şimdi üyelerimize yeniden nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB, 365 oda ve borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle birlikte 6 milyar TL’nin üzerinde kredi imkanına kavuşmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje çalışmalarına yaklaşık bir ay önce başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "İlk olarak projemizi Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. ’Yürüyün, biz hazine destekli KGF kefaleti ile arkanızdayız’ dediler. Ticaret Bakanımızdan proje için izin istedik. O da ’yürüyün arkanızdayım’ dedi. Oda-borsa başkanlarımıza sorduğumda ’tam zamanıdır, yapalım’ dediler. Fikrimizi Denizbank’a açtığımızda her zaman olduğu gibi onlar da ’biz varız’ dediler. Kamu bankalarımızla görüştük, ’2 hafta sonra biz de başlayabiliriz’ dediler. İki hafta sonra inşallah onlarla da benzerini duyurmuş olacağız" dedi.

"2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak"

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu destekler sayesinde 2 ay içinde küçük işletmelerimize 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlamış olacağız. Sistem çok basit. Cirosu 25 milyon TL’nin altında olan küçük işletmelerimiz bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. İlla oda-borsalara gitmelerine de gerek yok. Dijital ekonominin nimetlerinden faydalanarak TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da belgelerini alabilecekler. Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarımız da projeye katılacaklar. Onlarla birlikte Nefes Kredisi projemiz daha da güçlenecek. TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız."