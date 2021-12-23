TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan Türk Lirası açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomik önlem paketine ilişkin, "Döviz kurlarındaki aşırıya kaçan, olağan dışı yükselişlerin önüne geçilmiştir. Mali piyasalarda istikrar artmıştır. Türk lirasına güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz." dedi.

​​​​​​​Hisarcıklıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomik önlem paketinin reel sektör tarafından çok olumlu karşılandığını söyledi.

Atılan adımların yerinde olduğunu ve moralleri düzelttiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Yapılan açıklama, piyasalardaki etkisini de pozitif olarak göstermiştir. Döviz kurlarındaki aşırıya kaçan, olağan dışı yükselişlerin önüne geçilmiştir. Mali piyasalarda istikrar artmıştır. Türk lirasına güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz. Asgari ücret vergi indiriminin herkese uygulanma kararı, KDV düzenlemesiyle iadelerin hızlandırılacak olması, Kurumlar Vergisi indirimi ve yeni Kredi Garanti Fonu paketini çok önemli ve faydalı görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ekonomisinin serbest piyasa kuralları içinde yoluna devam edeceğini vurgulamasının önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Zira birilerinin özellikle sanal ortamda yaymaya çalıştıkları dedikoduların önüne geçilmiş oldu. Türkiye ekonomisinin gücü, teşebbüs hürriyeti ve girişimci gücünden gelir. İşte Gaziantep de bunun en büyük kanıtıdır. 365 oda ve borsamız Türkiye'nin gücüne her zaman inandı, hep de inanacağız. Türkiye'ye yatırım yapanlar hep kazandı, inşallah bundan sonra da yatırım yapanlar ve ülkemize güvenenler hep kazanacak."