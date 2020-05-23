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Ekonomi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı:

"Hepimizin sağlığı için bu defa ziyaret ve kucaklaşmalarımızı fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapacağız"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:13:07 -
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu bayramın geçmiş bayramlardan farklı olduğunu belirterek, "Hepimizin sağlığı için bu defa ziyaret ve kucaklaşmalarımızı fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapacağız. İnanıyorum ki en kısa sürede yine eski günlerimize, coşkulu bayramlarımıza döneceğiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alışık olunmayan bir süreç yaşandığına dikkati çekti.

Ramazan ayını idrak eden İslam alemi için bu sürecin salgından dolayı buruk geçtiğini buna karşın yüreklerin bir ve beraber attığını bildiren Hisarcıklıoğlu, bu yılki bayramın geçmiş bayramlardan farklı ama sevinç ve coşkunun aynı olduğunu kaydetti.

Bayram coşkusunun evde yaşanacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Hepimizin sağlığı için bu defa ziyaret ve kucaklaşmalarımızı fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapacağız. İnanıyorum ki en kısa sürede yine eski günlerimize, coşkulu bayramlarımıza döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, bayramların sevgi, saygı, barış, kenetlenme ve dayanışma gibi insanı insan yapan asil değerleri yüceltmek için en güzel fırsat olduğuna işaret ederek, "Mesafeler, bu fırsatı iyi kullanmamıza engel olmamalıdır. Türk iş dünyası adına, Mübarek Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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