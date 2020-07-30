TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularının gerçek manada yaşatılmasıyla anlam kazandığını belirterek, "Paylaşma kültürümüzü kaybetmeyelim. Birbirimizi sevmeyi, anlamayı unutmayalım. Yeryüzünde kardeşlik ve huzur hakim olsun." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların sevgi, kardeşlik ve paylaşmanın ön plana çıktığı özel günler olduğuna dikkati çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce sona ermesini dileyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bayramlar, dayanışma ve kardeşlik duygularının gerçek manada yaşatılmasıyla anlam kazanır. Paylaşma kültürümüzü kaybetmeyelim. Birbirimizi sevmeyi, anlamayı unutmayalım. Yeryüzünde kardeşlik ve huzur hakim olsun. İyiliklerin kötülüğü, barışın savaşı, doğrunun yanlışı, sevginin nefreti yeneceğine olan inancımız bizi güçlü kılmaktadır.

İnanıyoruz ki insanların en hayırlısı, insana faydalı olandır. Bu anlayışı şiar edinmiş bir toplumun mensupları olarak, ailemizden komşumuzdan başlayarak ülkemize, milletimize, sonrasında tüm insanlığa faydalı olabilecek işler üretebilirsek ne mutlu bize. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk iş dünyası adına, milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, beraberlik içinde, sevgi dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum."