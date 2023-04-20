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Ekonomi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan bayram mesajı
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan bayram mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 18:38:00 -
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan bayram mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda; bayramların dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğuna işaret ederken “Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız ve hepimizi derinden sarsan depremin acısını yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. Bu zor günlerde göstermiş olduğumuz dayanışma; millet olabilmenin, bir ve beraber olabilmenin en temel göstergesi idi. Umuyorum ki, bu dayanışma ruhunu büyüterek, güzel yarınları, çok çalışarak el ele vererek yine hep birlikte yakalayacağız” dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu cümlelere yer verdi: “Mübarek Ramazan ayının ardından bir Bayram’a daha kavuştuk. Yaşadığımız deprem acıları, hala kalbimizde en ağır haliyle duruyor. Ancak biliyoruz ki, bu tür felaketleri bir ve beraber olduğumuzda, kenetlendiğimizde aşabiliriz. İnsanların birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olan bu günlerde, paylaşmanın, birbirimize sevgi ile sarılmanın, empati yapabilmenin önemini daha da güçlü şekilde hatırlamalıyız. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, depremde kaybettiğimiz canlara bir kez daha Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır dilerken, Ramazan Bayramının, milletimizin, İslam âleminin ve insanlığın daha güzel günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

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