TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu rahatsızlandı Tokat'ın Erbaa ilçesinde gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na kaldığı oteldeki odasında serum tedavisi uygulandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir programa katılmak üzere geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde rahatsızlandı. Dün akşam ilçeye gelen Hisarcıklıoğlu, sabah saatlerinde kaldığı otelde gribal enfeksiyon nedeniyle rahatsızlandı. Otele gelen doktor, Hisarcıklıoğlu'nu muayene ederek serum tedavisi uyguladı. Oteldeki odasında dinlenen Hisarcıklıoğlu'nun programlarının iptal edildiği öğrenildi.

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