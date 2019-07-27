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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Kocaeli, aynı Rotterdam gibi olabilir”

Kocaeli Deniz Ticaret Odası’nın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kocaeli, aynı Rotterdam gibi olabilir.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:08
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Kocaeli, aynı Rotterdam gibi olabilir”

Kocaeli Deniz Ticaret Odası’nın açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kocaeli, aynı Rotterdam gibi olabilir. Bunun için devletimizden, limanların demir yolu bağlantılarını tamamlamasını istiyoruz” dedi.


Kocaeli Deniz Ticaret Odası’nın açılışı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Arslan, Kocaeli Deniz Ticaret Odası(DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, protokol davetlileri ve iş adamları katıldı. Açılışta söz alarak deniz ticaretinde Türkiye’nin ivme kazandığını söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Denizcilik, küresel ticarette en stratejik sektörler arasında. Ülkemizin de yıldız sektörlerinden biri. Bizler, lider denizci ülkeler arasına girmek istiyoruz. Bu elbette kolay bir iş değil. Zira küresel rekabetin ve hatta acımasız rekabetin, en üst seviyede görüldüğü sektör, denizciliktir. Hem ayakta kalacaksın, hem de ülkemiz bayrağını tüm denizlerde dalgalandıracaksın. Dolayısıyla, burada sektörümüzü temsil eden, tüm denizcilerimiz de, ayrı bir tebriği hak ediyor. Türk denizciliği, son dönemde uygulanan doğru politikalarla, iyi bir ivme yakaladı. Böylece denizciliğimiz dünyada ilk 15 ülke içine girdi. Deniz ticaret filomuz büyüdü” dedi.


Denizcilikte yabancı taşıma şirketlerinin 5 milyar dolarlık bir kazancı olduğu ve bu paranın ülke içinde kalması için çalışılması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Denizcilik aynı zamanda milli varlığımız ve milli servetimiz. Denizcilik sektörümüzün canlılığını ve işlerliğini korumalıyız. Yoksa artan dış ticaret hacmi, yabancı taşıma şirketlerine yarayacak. Navlun için ödediğimiz para, 5 milyar dolara yakın. Bu kadar büyük tutar, niye her sene yurtdışına gitsin? Bu parayı neden bizim denizcilerimiz kazanmasın? İhracat hedefine uygun şekilde, gemi inşa sanayimizi, deniz filomuzu, tersanelerimizi, limanlarımızı, daha da fazla büyütmeli ve güçlendirmeliyiz desteklemeliyiz” diye konuştu.


Kocaeli’nin Türkiye’nin Roterdam’ı olma potansiyeline sahip olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, “Kocaeli, sanayimizin üretim ve ihracat üssü.Avrupa’nın en büyük liman kentlerinden biri. Dünya ticaretine yön veren başlıca şehirler arasında. Yılda ortalama 10 bin gemiyi ağırlıyor. İrili ufaklı 35 liman tesisi, 72 milyon ton elleçlemeyle, Avrupa’nın en büyük 7. kargo limanı konumunda. İzmit Körfezindeki limanlar henüz yarı kapasiteyle çalışıyor. Buradaki yük elleçleme kapasitesi, rahatlıkla, ikiye katlanabilir, 150 milyon tona çıkabilir. Kocaeli, aynı Rotterdam gibi olabilir. Bunun için devletimizden, limanların demir yolu bağlantılarını tamamlamasını istiyoruz. Bu taşımaları demir yoluna aktarabilirsek, İzmit Körfezi’nin taşıdığı mal miktarı artacak, TIR trafiğiyse azalacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 19:08
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