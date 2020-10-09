TNB Başkanı Dursun Cin'den, kadın notere yapılan saldırıya tepki:

ANKARA (AA) - Türkiye Noterler Birliği (TNB) Başkanı Dursun Cin, Aydın Karacasu Noteri Emine Ulusoy'a yapılan saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Bu olay hiçbir şekilde kabul edilemez, konuyu yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cin, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Ekim'de Aydın Karacasu Noteri Ulusoy'un görevi başında saldırıya uğradığını hatırlattı.

Konunun hem hukuki hem de mesleki yönden titizlikle takip edileceğini vurgulayan Cin, şunları kaydetti:

"Kadın meslektaşımız Emine Ulusoy'a görevi başındayken, iki kişi tarafından sözlü ve filli saldırı teşebbüsüyle tehditte bulunulmuştur. Noterimizin, mesai saati bitimine doğru noterliğe gelerek bir işleme ilişkin soru soran iki kişiye yanıt vermesine ve gerekli açıklamaları yapmasına rağmen sözlü saldırıya uğradığını, noterimiz tarafından uyarılmalarına rağmen kişilerin davranışlarına devam ettiğini ve bir kişi tarafından fiili saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu, hatta noterimizin tehdit edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz."

Dursun Cin, olayın adli mercilere de intikal ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu ve tüm meslektaşlarımız adına yaşanan bu olayı şiddetle kınarken, meslektaşlarımıza yönelik her türlü saldırının karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olay hiçbir şekilde kabul edilemez, konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



