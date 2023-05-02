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Ekonomi TMSF'den flaş açıklama! Dev Türk bankasıyla ilgili devir kararı onaylandı
Ekonomi

TMSF'den flaş açıklama! Dev Türk bankasıyla ilgili devir kararı onaylandı

Yeniakit Publisher
2023-05-02 13:21:00 -
TMSF'den flaş açıklama! Dev Türk bankasıyla ilgili devir kararı onaylandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin İhracatı Geliştirme A.Ş.'ye (İGE) devrini onayladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin İhracatı Geliştirme A.Ş.'ye (İGE) devrini onayladı.

TMSF’den yapılan yazılı açıklamada, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu nihai kararını verdi. Türk Ticaret Bankası’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE’ye devrini uygun buldu” denildi.

TMSF’nin satış ihalesinde en yüksek teklifi, 455 milyon TL bedelle İGE vermişti.

 
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