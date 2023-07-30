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Ekonomi TMSF'den dev satış! İhale bedeli...
Ekonomi

TMSF'den dev satış! İhale bedeli...

Yeniakit Publisher
2023-07-30 12:53:00 -
TMSF'den dev satış! İhale bedeli...

TMSF, "E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı. TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlanırken, ihalenin muhammen bedeli belli oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ satışa çıkarıldı.

Bütünlüğün muhammen bedeli 103 milyon TL olarak belirlendi. İhale kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

İhale, 13 Eylül 2023'te saat 14.30'de yapılacak
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Kaynak: Dünya Gazetesi

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