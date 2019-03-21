TMSF şirketlerinden istihdam atağı

Buğra Kardan

Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) irtibatlı şirketleri atadığı kayyımlarla şaha kaldıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), istihdama da ivme katıyor. Fonun bünyesinde bulunan şirketlerin 44 bin 282 çalışanı bulunuyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yönettikleri firmaların güçlenmeleri ve istihdamlarını arttırmaları için gerekli adımları attıklarını belirtti. Bu adımlarının meyve verdiğini; vereceğini dile getirdi.

Firmalarımız yüzde 29 büyüdü

Kayyımların idaresindeki firmaların gelirlerine gelir eklediğine işaret eden Gülal, “Şu anda 928 şirketimiz var. Mili servet gözüyle baktığımız bu şirketleri, büyütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başarılı oluyoruz da. Devraldığımız grupların ve markaların yüzde 29 büyüdüğünü; öz kaynaklarının 21,2 milyar liraya, cirolarının 31,6 milyar liraya, aktiflerinin ise 57,8 milyar liraya ulaştığını görüyoruz” diye konuştu.

Büyük gruplara yatırımcı ilgisi

Boydak ile Koza gibi büyük holdinglerin yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini anlatan Gülal, şunları söyledi: “Büyük grupların ve firmaların kayyımlarca yönetilmesi sürdürülebilir bir durum değil. Devletin bu yükten kurtulması gerekiyor. Ama bazı şirketlerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Şu da açık ki bize bugüne kadar herhangi bir şirketle ilgili satın alma konusunda resmi bir başvuru gelmedi. Bazıları ilgilerini basın mensuplarıyla paylaşıyor. Bu kadar büyük ve iyi durumda olan gruplara ve markalara olması gayet normal.”

Hedefimiz 10 ton altın

Koza Grubu’yla ilgili de bilgi veren Gülal, şu açıklamalarda bulundu: “Bu grubumuz altın üretiminde başarılı bir grafik ortaya koyuyor. 2017’de 6,3 ton olan üretim 2018’de yüzde 28 artarak 8,4 tona dayandı. Mali başarılar da ilerisi için umut verici. Geçen sene net kârın yüzde 105 artışla 942 milyon lirayı, gelirin yüzde 61 artışla 1,7 milyar lirayı bulması ilerisi için umut verici. 11 şirketle faaliyet yürüten grubumuzun amiral gemisi Koza Altın. İzmir’de Bergama ve Dikili, Eskişehir’de Sivrihisar, Kayseri’de Himmetdede, Gümüşhane’de Mastra madenleriyle aktif olan bu şirketimiz, 2019’da 10 ton (330 bin ons) altın çıkartmayı hedefliyor. Türkiye genelinde 53 işletme ve 142 arama ruhsatı ile yeraltı kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması için çalışmalara devam ediyor. Buna bağlı olarak 2017’de 1 milyar lira olan ciro 2018’de yüzde 61 artarak 1,6 milyar liraya, 531 milyon lira olan net kâr ise yüzde 20 artarak 1,1 milyar liraya yükseldi.”

Satış söz konusu değil

Gülal, Koza şirketlerine yönelik hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatarak, “Yasal altlık olarak bu şirketlerin satışı sürdürülebilirlik üzerine kurulu. Yani şirketlerin ekonomik devamlılığında tehlike görülürse satış gündeme gelir. Koza’da sürdürülebilirlikle ilgili bir sıkıntı olmadığı için şu an satışla alakalı bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, bu sene hedeflerinin Koza Altın’ı bünyelerine katmak olduğunu beyan etmişti.

“Boydak ve Naksan çok kıymetli”

Gülal, ayrıca Boydak ve Naksan’ın kıymetli holdingler olduğunu; her zaman alıcı bulacağını savundu. Boydak‘ın mobilya sektörünün yüzde 60’ına hükmettiğinin altını çizen Gülal, “Dolayısıyla pazar payı bu kadar yüksek olan bir grubu satmakta zorlanmayız. Şimdilik satışla alakalı bir düşüncemiz olmadığı için değerleri ile alakalı bir çalışma yapmadık” şeklinde konuştu.

“Tüm dosyaları anlaşarak kapatmayı planlıyoruz”

TMSF Başkanı Gülal, Cavit Çağlar’ın başında olduğu Çağlar Grubu’nun ardından Zeytinoğlu Holding ile mutabakata vardıklarını duyurarak, “Çukurova Grubu ile de anlaşmaya çok yakınız. Niyetimiz 20-25 yıldır fon bünyesinde bulunan tüm dosyaları anlaşarak kapatmak ve esas çalışma alanımız olan mevduat sigortasına odaklanmak” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 23 milyar dolar tahsilat yaparak Hazine’ye aktardıklarını anlatan Gülal, şunları kaydetti: “1990’lardan kalma dosyalardan halen 1,5 milyar dolar civarında alacağımız var. Bu dosyalarla ilgili aslında yapılabilecek ne varsa yapılmış. Fon da, muhataplarımız da artık yoruldu. Bu dosyaları kapatarak ilerlemeyi arzu ediyoruz. 1,5 milyar dolarlık alacaktan en az 500-600 milyon dolar tahsil edebileceğimiz dosyalar var. Son bir kez daha muhataplarla masaya oturup anlaşmanın yollarını arıyoruz. Ama hiçbir zaman helalleşemeyeceğimiz dosyalar da mevcut. Yahya Demirel’in bize çok borcu var. Bu borçları ödemeden anlaşmamız imkânsız. Dolayısıyla bazı dosyalar hiçbir zaman kapanmayacak. Bunların dışında borcunu ödemek isteyen herkese kapımız açık.”