TMSF şirketlerinden 2020'de 3.4 milyar lira kâr

Buğra Kardan

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Gülal, buluşmada pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu

RASYOMUZ YÜZDE 7.6

Gülal, TMSF’nin fon rezervinin 67.2 milyar lirayı bulduğunu belirtti. “Toplam sigortalı mevduatımız 866 milyar lira” bilgisini verdi. Gülal, “2017’de 31 milyar lira olan rezerv büyüklüğümüz 66 milyar lira seviyesine geldi. Rasyo itibarıyla rezervin riski karşılama oranı önemli. Şükür ki dünyada rasyo itibarıyla ikinci sıradayız. Rasyomuz yüzde 7.6. Bu yapı itibarıyla dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumları arasındayız” diye konuştu. Gülal, 2001 krizinden sonra TMSF’ye devredilen 26 bankayla ilgili çalışmalara değindi. “Burada 31.5 milyar dolar bankaların ödemeleri gereken değer var. Bu tutarın 23.2 milyar dolarını tahsil ederek Hazine’ye kazandırdık” şeklinde konuştu. Gülal, Ataşehir’de hayata geçirecekleri inşaat projesinden gelecek 1.2-1.3 milyar liralık hasılatı da Hazine’ye aktaracaklarına işaret etti.

YÜZDE 65 BÜYÜME

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisaklı kurumlara kayyum atandığını hatırlatan Gülal, şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var. Bunların 640 tanesi aktif. Bu şirketlerde şu an itibarıyla 40 bin 61 kişi çalışıyor. 42.5 milyar lira aktif toplamıyla devraldığımız bu şirketlerde yüzde 65 büyüme sağladık. Aktif toplamını 70.2 milyar liraya yükselttik. 18 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğünü yüzde 61 arttırarak 29.1 milyar liraya çıkarttık. Şirketlerimiz 2020’yi olağanüstü bir performansla kapattı. Geçen yıl kâlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12, aktif büyüklükte yüzde 19 artış yakaladık. TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020’de 37.2 milyar lira ciro, 3.4 milyar lira kâra ulaştı.” Gülal, Koza Altın’ın da 2020’yi verimli geçirdiğini anlattı. Devraldıklarında 2.6 milyar lira olan aktif büyüklüğün yüzde 218 artışla 8.3 milyar liraya, 2.3 milyar lira olan öz kaynağın yüzde 222 artışla 7.6 milyar liraya dayandığını söyledi.

İSTİHDAMA OLUMLU KATKI

Gülal, Koza Altın’ın 2020’de yüzde 2.5 artışla 1.8 milyar lira net kâr elde ettiğine ve yüzde 32 büyüdüğüne dikkat çekti. Şirketin Ağrı Diyadin’e bağlı Mollakara’da bulduğu altın rezerviyle ilgili şunları kaydetti: “Ülke genelinde 38 noktada sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Bu sondajlardan iyi netice aldığımızı zaman zaman paylaşıyoruz. Ağrı’da tesis kurmayı gerektirecek ve buna değecek iyi bir rezerv söz konusu. Mayıs sonu ya da haziran itibarıyla tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı hayal ediyoruz. Ağrı’da hemen hemen bin kişiye yakın istihdam sağlayacağız. Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya’dan bir enstitüden rapor bekliyoruz.”

13.6 MİLYARLIK CİRO

Gülal, Erciyes Anadolu Holding’e ait 24 şirketin bulunduğuna; grubun 2020’yi 15.8 milyar lira aktifle tamamladığını dile getirdi. Devir tarihinden bu yana aktif büyüklükte yüzde 87, kârda yüzde 194, ciroda yüzde 167, öz kaynakta yüzde 70 artış yaşandığını anımsattı. Gülal, “Erciyes Anadolu Holding 2020’de kârını yüzde 64 arttırarak 1.6 milyar liraya, cirosunu yüzde 21 artırarak 13.6 milyar liraya, aktif büyüklüğünü yüzde 22 arttırarak 15.8 milyar liraya çekti” dedi. TMSF Başkanı Gülal, 7 bin 373 çalışanı olan Sürat Kargo’nun 2020’de kârını yüzde 381 arttırarak 58 milyon liraya; öz kaynağını ise yüzde 4 bin 498 büyüterek 56.7 milyon liraya ulaştırdığını aktardı.

Mağduriyetleri gidereceğiz

Muhiddin Gülal, kendilerine devredilen inşaat şirketlerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dumankaya, Fi Yapı ve İnanlar şirketlerinin yaklaşık 8 bin 500 mağdur vardı. Bu süreçte rahatsızlığı derinden hissettik. Dumankaya’yla alakalı 4 bin 440 mağdurun 3 bin 91’inin sıkıntısını giderdik. Bin 995 kişiden bin 694’üne tapusunu teslim ettik. Firmalara iş yapıp parasını alamayan 883 tedarikçinin 703’ünün mağduriyetini giderdik. Sancaktepe Mozaik Projesi’nde dairelerin mart itibarıyla teslimini yapacağız. Fikirtepe’yi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle gidereceğiz. Giremediğimiz Adres Sancaktepe ve Vadi projelerine başlamak suretiyle 4 bin 440 mağdurun tamamının sıkıntısını gidermeyi hedefliyoruz.” Gülal, “Fi Yapı’nın fiziki ve teknik iflası 2007’de gerçekleşti. Şirketin ciddi manada borcunun var. Maalesef burada hareket imkânımız kısıtlı. Ancak mağduriyetlerin bir kısmını giderme şansımız var” diye ekledi.