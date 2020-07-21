''TMSF ne yapıyor diyenler!..''

Bir insanı takdir etmek için en geçerli sözdür...

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”



Eğer birini milletine ve devletine hizmet noktasında “Hak” kantarına çıkarmak istiyorsan, o kantarda en geçerli söz bu olsa gerek…



Bunu neden yazıyorum?



Geçen gün TMSF ile ilgili açıklamaları okurken, sosyal medyada TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile ilgili ilginç bir paylaşım gördüm…



Şöyle yazılmış bir twitter hesabında;



“TMSF Başkanı olarak görevi üstlendiği günden bu yana büyük başarılara imza atan Muhiddin Gülal'ın bir kabine değişikliğinde Bakan olarak adı konuşulmaya başlandı. Gülal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en gözde bürokratlarından biri konumunda.”

Yani başarısı takdir edilmiş..

Ardından medyada TMSF'nin başarlı performansı ile ilgili haberleri okuyunca kayıtsız kalmak mümkün olmadı...

Dedim ya...

Hak teslimi...



Görülüyor ki kendilerine milletin emaneti olarak teslim edilen 796 şirketi kanatları altına alan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve yönetimlerinin "TMSF ne iş yapıyor?" diyenlere ithaf olacak şekilde bir başarı öyküsü yazdıkları gerçeği görülüyor...

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” dedik ya…



İşte lafı bıraktık açıklanan rakamlara baktık…

Kendilerine teslim edilen emanetleri gözleri gibi korumakla kalmayıp çıtayı her geçen gün daha da yükselten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine layık bir TMSF Başkanı ve kadroları gerçeği ortada...

Bir düşünüm...

Şirketlerin TMSF'ye devrolduğu tarihten ilk çeyrek sonuna kadar geçen sürede öz kaynakları yüzde 42, aktif büyüklükleri yüzde 43 artmış…

Karlılıkları da büyük oranda yükselmiş…



Özellikle son yıllar altın çağ gibi!...



796 şirketin, 31 Mart itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 42.8 milyar liradan 61.2 milyar liraya, öz kaynak toplamı 18.2 milyar liradan 26.1 milyar liraya ulaşmış durumda…



Gizlisi saklısı yok…

Rakamlar şeffaf…

Bakın…



TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin 31 Aralık 2018'de 30.1 milyar lira olan cirosu, 31 Aralık 2019'da yüzde 11 artarak 33.5 milyar liraya kadar yükselmiş...



Aynı dönemde şirketlerin karı ise yüzde 86'lık artışla 1.4 milyar liradan 2.5 milyar liraya çıkmış...

Elimizi vicdanımıza koyarak "TMSF ne iş yapıyor? " diyenlere ithaf etmek gerekmez mi?



Kimler yazıyor bu başarı öyküsünü!

Muhiddin Gülal ve arkadaşları…

İhracat yapan şirketlerini biliyor musunuz?

Gördük ki...



Geçen yıl 796 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bu şirketler, 2020'nin ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını sürecine rağmen, 170 milyon dolarlık ihracata imza atmış durumda…

Bitmedi...



Devredilen şirketler içerisinde yer alan 15 büyük grubun (258 şirket) devrolduğu tarihte 33.4 milyar lira düzeyinde bulunan aktif büyüklükleri, 31 Mart 2020 itibarıyla yüzde 51 artarak 50.5 milyar liraya çıkmış…



Aynı süreçte söz konusu şirketlerin öz kaynak toplamı ise yüzde 47'lik yükselişle 16.3 milyar liradan 24 milyar liraya ulaşmış....



"TMSF ne iş yapıyor? " diyenlere ithaf etmek gerekmez mi?



Yetmemiş…

Bazı şirketler global pazarlarda da söz sahibi olmaya başlamış. Akın Çorap ilk kez Avrupa'ya 50 konteyner mal göndermiş.

Erciyes Anadolu da ABD'de mağaza açmaya hazırlanıyor…



Nerden nereye?

TMSF ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor!..



Öte yandan yine gördük ki...



TMSF'nin kayyum olarak yönettiği 8 şirketin şirketler üretim, karlılık, ciro, satış sıralamasında İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli şirketleri olan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde yer almış...

"TMSF ne iş yapıyor? " diyenlere ithaf etmek gerekmez mi?

Öyle ki..

2018 yılında 431. sırada bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2019 yılında 147. sıraya, 225. sırada bulunan Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 197. sıraya yükselerek büyük başarı elde etmiş…

Bitmedi...



Altın üretiminde bir Koza Altın gerçeği…

"TMSF ne iş yapıyor?" diyenlere Koza Altın'ın TMSF ile geldiği noktayı anlatalım mı?



Devralındığında şirketin nakdi 1.7 milyar TL iken 2019 sonu itibarıyla bu rakam ne kadar oldu biliyor musunuz?

Yüzde 194 artarak 5 milyar TL'yi geçmiş durumda…

Şaka değil gerçek..

Kasadaki nakit para 1.7 milyar TL'den 6milyar TL'ye koşar olmuş..

Ve Koza Altın'a kesilen 129 milyon TL vergi borcu da ödenmiş...

Devlete şirketin toplam vergi ödemesi ise 2019'da 664.2 milyon TL, dolaylı vergilerle bu rakam 691.2 milyon TL'ye çıkmış..

2018'de Kurumlar Vergisi sıralamasında 20'nci sırada…

Bir düşünün bir çok bankayı geçmiş Koza…



Bakın...

TMSF tarafından devralındığında 8.4 ton altın üreten Koza 2019'da 11 ton altın üretmiş. Türkiye'de 2019'da 38 ton olan toplam altın üretiminin 11 tonunu tek başına Koza üretmiş...

TMSF ile nereden nereye değil mi?

Yani Türkiye'de gerçekleştirilen altın üretiminin 3' de biri Koza'dan...



Bütün bunlar bir büyük başarı öyküsü değil de nedir?

"TMSF ne iş yapıyor" diyenlere "Muhiddin Gülal başkanlığında bir büyük başarı öyküsü yazıyor " cevabını vererek hak teslimi yapmanın tam zamanı değil mi?

Rakamlar ortada...

Diyeceğim şu ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin emanetine sahip çıkmaları için görev verdiği Muhiddin Gülal başkanlığında TMSF yönetimi profesyonel kadroların elinde tedbirli, dikkatli bir tüccar gibi çalışarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor...



İçi boşaltılmış, zarar eden şirketleri tek tek ayağa kaldırıyor.



Çünkü para artık FETÖ'ye gitmiyor...



Oraya gitmeyince de...



Şirketler büyüyor...



İstihdam, üretim ve ihracat artıyor...

Türk ekonomisi kazanıyor...

796 şirketi sağlıklı yönetmek...

Yönetirken yetimin hakkını korumak...

Her birinde sağlıklı kadrolar inşa etmek...

Devranılan şirketlere milli servet olarak bakmak...

Büyütmek...

Geliştirme...

Vergi verirken kayıt dışını engellemek...

Kar edip ülke ekonomisine katkı sağlamak...

796 şirket bu...

Kolay mı?

TMSF bunu başarmış...

Başarının mimarı Başkan Gülal bakın ne söylüyor..

"Fon yönetimindeki işletmelere FETÖ varlığı diye bakmadık. Her birini milletin malı, milletin emaneti gözüyle ele aldık. Katma değer ve istihdam üretmelerine öncelik verdik!"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TMSF'de gözü arkada değil…



Ateşten bir gömlek giyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal yönetim kadroları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine layık olurken 2023 Türkiye'si için düşündüğü çekirdek kadrolar arasında kendisinde yer almasının sürpriz olmayacağını gösteriyor desem yanılmam...

Liyakat ise işte liyakat...

Dedik ya...

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz " diye..

796 şirketi sırtlamış "Uzun ince bir yolda gece gündüz gidiyor"

Peki kimdir Muhiddin Gülal?

Sırça köşklerin adamı değil...

Giresun'un Alucra ilçesinin Doludere köyünün yetiştirip devletin milletine hizmet etsin diye emanet ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenerek emanetleri teslim ettiği TMSF'nin çıtasını yükselten “özü de sözü de bir “ bir hizmet ehli…

Allah yolunu açık etsin yardımcısı olsun...