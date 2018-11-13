TMSF milyarlık şirketi satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 1.4 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı. İhale 30 Ocak 2019’da yapılacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Adularya Enerji AŞ ile Tümsan İnşaat AŞ’nin sahibi olduğu ticari ve iktisadi bütünlük bünyesinde Yunus Emre Termik Santrali, 31 adet arsa ve maden sahası bulunuyor.

İhale konusu Adularya İktisadi ve Ticari Bütünlüğü; Eskişehir ve Kütahya’nın Gediz ilçesi sınırların içinde bulunan ticari ve iktisadi bütünlük mülkleri ile Adularya Enerji için 2055 yılına kadar tesis edilmiş üst kullanım hakkı izni ve maden ruhsatlarından oluşuyor.