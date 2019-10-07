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TMSF kamu personeli alımı gerçekleştiriyor! TMSF iş başvurusu nasıl yapılır?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 35 memur işe alacak. İşte, merak ettiğiniz "TMSF iş başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:07
TMSF kamu personeli alımı gerçekleştiriyor! TMSF iş başvurusu nasıl yapılır?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 35 memur işe alacak. İşte, merak ettiğiniz "TMSF iş başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 35 memur işe alacak. 3 Ekim'de yayınlanan ilana göre başvurular 7 Ekim Pazartesi günü başladı.

TMSF iş başvurusu şartları nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Fon Denetçi ve uzman yardımcısı pozisyonları için Dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı okulları bitirmiş olmak,

Fon Avukatı kadrosu için Hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak,

ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türlerinden en az 75 puan almış olmak ve Avukatlık için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Başvurular ne zaman sona erecek?

7 Ekim'de başlayacak başvurular 28 Ekim 2019'da sona erecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

İş başvuruları şahsen veya posta yolu ile birlikte istenen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

Başvuru adresi nedir?

TMSF’ye iş başvurusunda bulunmak isteyenler bu adrese gerekli belgeleri göndermek zorundalar.

Başvuru Adresi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394)

Başvuru sırasında gerekli belgeler nelerdir?

Talep Formu

Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği

Nüfus Cüzdanı sureti,

Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,

Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği

Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:07
  1. İstanbul
  2. TMSF kamu personeli alımı gerçekleştiriyor!
  3. TMSF iş başvurusu nasıl yapılır?
  4. TMSF
  5. TMSF iş başvurusu şartları nelerdir?
  6. Başvurular ne zaman sona erecek?

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