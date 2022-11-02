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Ekonomi TMSF el koymuştu! Aynes'in yeni sahibi belli oldu
Ekonomi

TMSF el koymuştu! Aynes'in yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Aynes Gıda’nın yeni sahibi belli oldu. Aynes, Tarım Kredi Kooperatifi'ne devredildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 15:35:00 -
TMSF el koymuştu! Aynes'in yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ihale süreci tamamlanan Aynes Gıda’nın yeni sahibi belli oldu. İhaleye çıkarılan şirket KDV dahil 926 milyon 89 bin TL tutarındaki satış bedelini tahsil ederek Tarım Kredi Kooperatifi'ne devredildi.

Yaklaşık 1.000 işçinin çalıştığı ve her gün yaklaşık 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes Gıda, iflastan kurtarıldıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihaleye çıkarılmış ama satılamamıştı. Son olarak 8 Eylül 2022 'de düzenlenen ihaleyle satış süreci başlatılan Aynes Gıda'nın, kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık aşamalarının ardından Rekabet Kurulu'nun da olumlu görüş vermesiyle en yüksek teklifi veren Tarım Kredi'ye satışına onay verildi. Tarım Kredi Kooperatifi bugün KDV dahil 926 milyon 890 TL ödeme yaptı ve Aynes Gıda'nın yönetimi TMSF'den Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ'ye geçti.

Sahipleri kimdi?

Gerçeği yansıtmayan bilançolarla Aynes Gıda'yı olduğundan çok daha iyi durumda göstererek tahvil ihraç edilmesi ve bankalardan yüklü miktarda kredi kullanılması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda'nın eski yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Ayhan Batur ile eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Özkan'ın tahvil ihracı sürecinde finansal tablolarda kasıtlı bir şekilde, gerçeğe aykırı düzenlemeler yaptıklarını tespit etti.

Sanıklara dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin Türk lirası adli para cezası verildi. Ayrıca eski hissedar ve yöneticiler haklarında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açılan davalar devam ediyor.
TMSF kayyımlığı döneminde şirketin cirosu ve karlılığı artmasına rağmen, bankalara ve tahvil sahiplerine olan eski borçların ödenebilmesine imkan olmadığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum "sürdürülemezlik raporu" ile resmileşince, Aynes Gıda "Ticari İktisadi Bütünlük" (TİB) ihalesi yoluyla satışa çıkarılmış ancak ilk ihalede gelen teklifi TMSF düşük bulmuş ve Fon Kurulu satılmasını onaylamamıştı.

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