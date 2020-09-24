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Ekonomi TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'nin satışına yönelik ihale 13 Ekim'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:49:03 -
TMSF, Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri'ni satışa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan delicelik ve meraları satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, BMC Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcundan dolayı haczedilen gayrimenkullerinden oluşturulan Çukurova İzmir Dikili Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, İzmir'in Dikili ilçesinde iki ayrı parselde bulunan toplamda 557 bin 363,79 metrekarelik delicelik ve mera nitelikli taşınmazlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 6 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 13 Ekim saat 16.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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