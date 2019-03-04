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TMSF bünyesindeki Aydınlı Grubu yüzde 81 büyüdü

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ocak 2017’den itibaren fonun yönettiği Aydınlı Grubu’nun 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:21
TMSF bünyesindeki Aydınlı Grubu yüzde 81 büyüdü

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ocak 2017’den itibaren fonun yönettiği Aydınlı Grubu’nun 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Gülal, grubun devraldığından bu yana aktif olarak yüzde 81 oranında büyüdüğünü söyledi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 2017 yılı Ocak ayında devraldıkları 12 şirketiyle tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı Grubu’nun 2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdi.


Gülal, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 1.4 milyar TL olan grubun cirosunun yüzde 67’lik büyümeyle 2018 yılı sonunda2.4 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Gülal, “Aralık 2016 itibarıyla 208 milyon TL olan ihracat rakamı 2018 sonunda 372 milyon TL’ye yükseldi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu rakam biraz daha yükselecek” dedi.



Önemli artışlardan birinin de aktif büyüklükte yaşandığını söyleyen Gülal grubun, 31 Aralık 2016 itibarıyla 2.4 milyar TL aktif büyüklük rakamının 2018 yılsonunda 4.4 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydetti. Gülal, “TMSF yönetiminde Aydınlı Grubu’nuaktif olarak yüzde 81 seviyesinde büyüttük.2016 yılı sonu itibarıyla 227 milyon TL faaliyet karı üreten grup, bugün itibarıyla 190 milyon TL faaliyet karı üretmiştir. 2016 yılında 43.6 milyon TL vergi ödeyen grup, bu süreçte 167 milyon TL toplam vergi ödemesi yapmıştır. Bu süreçte 57.5 milyon euro kredi ödemesi yapmış durumdayız. Şirketi yüzde 81 seviyesinde aktif olarak büyüttük, borçlanmasını da ciddi şekilde aşağıya çektik” şeklinde konuştu.



İstihdam sayısı bin 60 kişi arttı


TMSF Başkanı Gülal, bugün itibarıyla grubun sağladığı toplam istihdam sayısını 4 bin 822 şeklinde açıklarken “Bu grubu Ocak 2017 başında devraldık. Devraladığımız gün itibariyle bu şirkette 3 bin 782 kişi çalışıyordu. Biz bu anlamda Aydınlı Grubu’nda bin 60 kişilik de ilave istihdam sağlamış olduk” ifadelerini kullandı.



Gülal, “Grubun toplam cirosu 2.4 milyar TL seviyesine geldi bir önceki yıla göre yüzde 45.6 düzeyinde bir artış söz konusu. Aydınlı Grubu, hazır giyimde sektöründe ciro sıralamasında dördüncü sırada, ülkemizin bu anlamda lokomotif şirketlerinden bir tanesi. Hazır giyim sektöründe vergi öncesi kar sıralamasında birinci, tüm sektörler içinde de 41’inci sırada bulunuyor. Çok önemli bir sıralama sağlamış durumdayız” diye konuştu.



91 yeni mağaza


Grubun TMSF tarafından devralındığı zaman; 528 mağazanın bulunduğunu bugün itibarıyla 619 mağaza sayısına ulaşıldığı bilgisini veren Gülal, “Biz bu süreçte 91 mağaza açarak şirketimizi mağazalaşma noktasında da büyüttük. Bunların 333 tanesiyurt içinde, 286 tanesi de yurt dışında bulunuyor” dedi.



Markalardaki yenilikler


Gülal, “Biz bu şirketleri yönetirken yatırım ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçınmıyoruz” diyerek Ayrıca şirketimizin vizyonuna katkı sağlamak adına da önemli girişimlerde bulunuyoruz. Bu manada da erkek giyimde faaliyet gösteren Pierre Cardin’i artık bayan giyiminde de büyütmek istiyoruz. Çalışmalara başladık, pilot mağazalarda bu uygulama faaliyette.Ayrıca, U.S. Polo markamızda da çocuk giyim üzerine bir planlama yapıldı. Çocuk giyimini de orya ekleyerek büyütmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.



Almanya’da büyüme planı


Önümüzdeki dönemde Almanya’da büyüme planlarının olduğunu anlatan Gülal, “Onunla alakalı bir Alman grupla görüşmeler devam ediyor. İnşallah bu grubu Almanya’da da büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Bünyelerindeki şirketlerin yatırım ihtiyaçlarını da karşıladıklarını aktaran Gülal, Silivri’de 110 dönümlük bir araziye lojistik merkezi kurmak istediklerini söyledi. Gülal, “Temeli geçen sene atmıştık. İnşallah bu yılın Nisan veya Mayıs aylarında ilk etabını faaliyete geçireceğiz. Hem lojistik hem de operasyon merkezi olarak önemli bir ihtiyacımızı karşılayacağız” dedi.



Gülal, grubun en yüksek cirosunu Eylül ayında yüzde 95’lik artışla 220 milyon TL ile yakaladıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:21
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