TMSF 55 milyarlık değeri yönetiyor! El ele verip zoru başardılar

Mehmet Canıtatlı

TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar liraya ulaştığını açıklayan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketler arasında yer alan Aydınlı Grup’un hem kârlılık hem de ciroda tarihinin en büyük başarısını yakaladığını vurguladı. Grubun cirosunun bu yılın ilk 10 ayında 1,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade eden Gülal, “2018 yılını 2 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

14 milyarlık değer

TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı, yaptığı değerlendirmede Aydınlı Grup’un piyasa değerinin 14 milyar lirayı bulduğunu belirterek, “İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz… Aydınlı Grup’da ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasakladık. Biz devraldığımızda 3 bin 700 olan çalışan sayısını yurt dışıyla birlikte 5 bin 200’e çıkardık. 2019’da toplam çalışan sayımızı 6 bin rakamının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

5 yıllık plan hazır

Aydınlı Grup CEO’su Mustafa Erbey de, yurt içi ve yurt dışında büyüme hedeflerini sıralarken, katma değeri yüksek üretime ağırlık vereceklerini vurguladı. Erbey, “Amacımız; ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya çalışmak. Girişimcilik ve inovasyon gibi DNA’mızın yapı taşlarını oluşturan değerlerimizin rehberliğinde yurt içi ve yurt dışında büyümeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Süvari yeniden Coşkun ailesinin

25 ay önce Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yönetimine kayyım atanan hazır giyim firması Süvari’nin davasıyla ilgili olarak mahkeme, şirket yönetiminin Coşkun ailesine iadesine karar verdi. TMSF, 2016 yılında firmanın yönetim kuruluna kayyım görevlendirmiş ve şirketin faaliyetlerine devam edilmesi kararı alınmıştı.

Aynes’e yeniden kayyım atandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında dava açılan sanıklardan Aynes şirketinin eski yöneticisi N.S’nin yaptığı başvuru üzerine Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kayyımın kaldırılması kararına itiraz etmesinin ardından mahkeme, Aynes AŞ’ye yeniden kayyım atanmasını kararlaştırdı. Başsavcı itirazında, kayyımun kaldırılması sonrası iş başına gelen yönetimin ilk gün Gürcistan’a 100 bin lira transfer etmek için girişimde bulunduğuna dikkat çekildi.

İnşaatta da varız

Hazır giyim sektöründe elde ettikleri başarıyı inşaat ve enerji sektörüne taşıyarak bu alandaki yatırımlarına devam ettiklerini dile getiren Aydınlı Grup CEO’su Mustafa Erbey, “Vadi İstanbul, Vadistanbul Teras ve Vadistanbul Park, Koru Florya Yaşam ve Ticaret Merkezi, Vadipark Seyrantepe, Güneştepe İçdaş ve son olarak yapımı devam eden Aydınlı İnşaat’ın tek firma olarak yükleniciliğini üstlendiği Kozyatağı A Rezidans Projesi gibi yatırımlarımızla ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz” mesajını verdi.

2019 ve sonrası için hedefler

-Moda perakendeciliği alanında açılımlar sağlayacağız.

-2023’te hazır giyim perakendesi alanında Türkiye ve yakın coğrafyanın en başarılı üç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz.

-2019’da 40 mağaza açma planımız var. 2013’te ise mağaza sayımızı 930’a çıkarmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızın 438’i yurt içinde, 492’si ise yurt dışında olacak.

-2023’te 5 milyar lirayı aşan bir ciro hedefimiz bulunuyor.

-e-satış yoluyla elde edilen 250 milyon liralık geliri artıracak yeni girişimler olacak.

Kayyım iki yılda neler yaptı?

2018’i 618 mağaza ile kapatacaklarını kaydeden Erbey çalışmalarını şöyle sıraladı:

-Aydınlı Grup’u 185 milyon avro borçla devraldık. İki yılda 50 milyon avro borç ödedik. Bu ay sonunda TMSF’nin de desteğiyle 10 milyon avro daha borç ödeyeceğiz. Böylece toplam borç oranımız 125 milyon avroya düşmüş olacak.

-Mağazalarımızın 335’i yurt içinde, 283’ü yurt dışında faaliyet gösteriyor. 2017’den bugüne 90 mağaza açtık.

-Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı gibi hükümetimizin aldığı kararlara destek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

-42 yıllık Aydınlık Grubu tarihinde en yüksek ciroya eriştik. Grubu aldığımızda yüzde 22 seviyesinde olan kâr marjında bu yıl yüzde 25’e ulaştı.

-Teknolojik altyapı, verimlilik, organizasyon ve insan kaynağına yönelik yatırımlar devam ediyor. 4 bin 631 kişilik istihdam sağlıyoruz.

-Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam ediyoruz. Ciromuz geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 51 arttı. Başarılı büyümemizde ihracatın da payı var. Bu yılı 378 milyon liralık ihracatla kapatacağız.

Grup bünyesindeki markalar

-Pierre Cardin

-Cacharel

-U.S. Polo Assn

-Pierre Cardin Lingerie