TMO'nun mısır alım şartları belirlendi

ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alımını, Türkiye genelinde 260'ı iş yeri, 156'sı protokol imzalanan lisanslı depo olmak üzere toplam 416 noktada gerçekleştirecek.

TMO, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından duyurulan mısır alım fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, 2020 dönemi mısır hasadı, ağustos ayının ilk haftasında başlayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mısır üretiminin 2019'da 6 milyon ton seviyesinde olduğu dikkate alındığında, rekoltenin bu yıl 6,5 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu yıl için mısır alım fiyatı ton başına 1325 lira olarak belirlendi. Bu rakam, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen ton başına 60 lira primle 1385 liraya kadar yükseliyor.

TMO, ülke genelinde 260 iş yeri ve protokol imzalanan 156 lisanslı depoda alım yapacak.

- Üreticilere uyarı

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere riayet etmeleri, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları, mahsulü randevu günü getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri önem taşıyor.



Lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan elektronik ürün senedi işlem emrine imkan veren yatırım hesabı açmaları ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası acentelerine başvurarak borsaya üye olmaları gerekiyor.

Ürünün iş yerlerine ve lisanslı depolara sahibi veya sahibinin vekalet verdiği kişi tarafından getirilmesi de şartlar arasında yer alıyor.

