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Ekonomi TMO'nun fındık alım süresini uzatması üreticileri sevindirdi
Ekonomi

TMO'nun fındık alım süresini uzatması üreticileri sevindirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:42:48 -
TMO'nun fındık alım süresini uzatması üreticileri sevindirdi

ORDU (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzatması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın fındık bölgesindeki oda başkanlarıyla toplantılar yaptığını, bu toplantılarda TMO'nun fındık alım süresinin uzatılması yönünde ortak talebin dile getirildiğini belirtti.

Bu talebin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye iletildiğini aktaran Soydan, Bakan Pakdemirli'nin beklenen açıklamayı bugün yaptığını ifade etti.

Soydan, Bakan Pakdemirli'nin TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattıklarını açıkladığını kaydederek, bu kararın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Fındık üreticilerini bu süreçte yalnız bırakmayan Bakan Pakdemirli, bölge milletvekilleri ve TZOB Genel Başkanı Bayraktar'a teşekkür eden Soydan, "Alınan bu kararla birlikte fındık sektöründe istikrarlı fiyat devam edecek. TMO ayrıca fındık sektöründeki önemli görevine devam edecek. Hayırlı olsun." dedi.

Soydan, alınan bu kararla serbest piyasada düşen fiyatların yeniden artmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.


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