  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İdam cezasını getirin artık!

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Birbirinden caydırıcı özelliklere sahip! Türkiye’nin ‘görünmez’ gücünde son viraj

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi
Spor TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu! Ödüller 23 Aralık’ta verilecek
Spor

TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu! Ödüller 23 Aralık’ta verilecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu! Ödüller 23 Aralık’ta verilecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play ödüllerini kazanan kişi ve kuruluşlar belli oldu. Ödüller, 23 Aralık Salı günü düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre Fair Play Komisyonu üyeleri ve jürisi tarafından seçilen 22 kişi ve kurum ödüle layık görüldü.

Fair Play ödülü kazanlar arasında Umut Ünlü, Daniele Santarelli, Alperen Şengün, Toprak Razgatlıoğlu, Yusuf Dikeç, Recep Uçar, Kuzey Tunçelli, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre, Ata Atakul, Gülşah Sırakaya, Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz, Melihşah Katman, Ejder Sözen, Ragıp Vural Tandoğan, Alp Pehlivan, Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan, Boyabat Eğitim Spor Kadın Futbol Takımı gibi kişi ve kulüpler yer alıyor.

Ödüller, sahiplerine 23 Aralık Salı günü Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Türkiye Fair Play ödül töreninde 2024 yılında Avrupa ve dünyadan fair play ödülü kazananlar ile 3. Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri takdim edilecek.

Törende ayrıca Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhunde Tuba Üstünkal ile Tekirdağ Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu toplumsal fair play ödülü alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23