TMO’dan manipülasyon uyarısı: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Son günlerde “TMO fındık satıyor” iddiaları üzerinden kamuoyunda oluşan tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımlayan TMO, piyasadaki olası manipülasyona karşı uyarıda bulundu.

TMO açıklamasında, görev alanındaki tarımsal ürünlerde piyasa istikrarını korumak ve üretici–sanayici–tüketici dengesini gözeten bir piyasa yapısının sürdürülmesi için regülasyon görevini yürüttüğünü hatırlattı. Bu çerçevede, basın, internet siteleri ve sosyal medya üzerinden yayılan bazı haberlerin “piyasada manipülatif etki yaratmayı hedeflediği” ve “gerçekle ilgisi olmadığı” ifade edildi.

TMO, açıklamasında net bir dille şu mesajı verdi: “Hali hazırda kabuklu fındık satışı ve satış hazırlığımız bulunmamaktadır.”

Kurum, stoklarında bulunan kabuklu fındıklardan çeşitli imalatlar yaptırarak elde ettiği fındık ve fındık mamullerini ise belirli kanallar üzerinden tüketiciye ulaştırdığını belirtti. Buna göre satışların; TMO işyerleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, ziraat odaları, Tarım Kredi Marketleri ve PttAVM üzerinden yapıldığı kaydedildi.

TMO’nun son uygulamasında ise kurum stoklarında sınırlı miktarda bulunan eski yıllara ait fındıkların ekonomik değerinin korunması amacıyla kavrularak iç piyasaya sunulması için Sakarya Başmüdürlüğü görevlendirildi.

Bu kapsamda kavrulmuş fındık satışlarının 500 gram için 375 TL, 1 kilogram için 750 TL ve 50 kg çuvallı satış için kilogramı 700 TL'den kuruyemişçi, pastane, yemekhane ve diğer isteklilere; sadece Sakarya Başmüdürlüğü üzerinden satışının yapıldığı kaydedildi.

TMO, sınırlı miktarda arz edilen kavrulmuş fındığın satış fiyatlarının, bazı firmaların ileri sürdüğü gibi piyasaya olumsuz bir etkisi bulunmadığını belirtti. Ayrıca satışın isteyen herkes için açık olduğu vurgulandı.