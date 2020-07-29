TMO’dan kuru meyvecilere destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020/2021 sezonunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla ürün alımı yapacaklarını müjdelemesi çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı sektörlerine moral aşıladı.
Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretimle dünyayı domine ettiklerini anlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bu kararla, Türkiye’nin fiyat yönüyle de piyasa belirleyici olacağının altını çizdi. Celep, “Sürdürülebilir üretim ve ihracat için hükümetimizin verdiği desteği hepimizin doğru okuması şart. Üretici bu kararla emeğinin karşılığını daha fazla alma olanağı bulacak” değerlendirmesinde bulundu.