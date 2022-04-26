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Ekonomi TMO'dan buğday kararı
Ekonomi

TMO'dan buğday kararı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 480 bin tonluk buğday ithal etmeye hazırlanıyor. Yurt dışından alınacak olan buğdayın en geç Ağustos ayında teslim edilmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 17:17:00 -
TMO'dan buğday kararı

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açtığı iki ihale ile 480 bin tonluk buğday ithal edecek. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre TMO, 29 Nisan’da sona erecek iki ihale ile 480 bin tonluk buğday ithal edecek.

İlk ihalede 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında Derince, İskenderun ve Mersin limanlarından 50’şer bin ton; İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 25’şer bin ton; Trabzon limanında ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

İkinci ihalede ise 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında İskenderun ve Samsun limanlarından 50’şer bin ton; Mersin, İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından 25’şer bin ton ve Trabzon limanından 10 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

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