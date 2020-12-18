TMO, yağıştaki azalışın henüz tarımsal kuraklık boyutuna ulaşmadığını belirledi

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ülke genelinde iç kesimler hariç son üç ayda alınan yağışlara bakıldığında, bölgesel olarak meteorolojik anlamda bir kuraklık riski bulunsa da bunun henüz tarımsal kuraklık boyutuna ulaşmadığını tespit etti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hububat ve bakliyat gibi ürünleri yakından takip eden TMO, bu amaçla Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu hazırladı. Rapor, TMO personelinin sahadan bire bir gözlemi, meteorolojik veri ve teknik bilgilerle hazırlandı.

Raporda, yağışlar doğrultusunda 2020/2021 sezonu ekiliş ve bitki gelişimi değerlendirildi.

Yağışlar, kasımda mevsim normallerine göre yüzde 49 azalırken, geçen yıla kıyasla yüzde 12 arttı. Kasım ayında özellikle Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında normale göre azalma yer yer yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

Rapora göre, hububat ekilişleri yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti, Doğu Anadolu Bölgesi dışında devam ediyor.

Eylül, ekim ve kasım ayları birçok bölgede kurak geçerken, bu durumun devam etmesi halinde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde erken ekim yapılarak çıkışı gerçekleşen hububat için risk oluşabilecek. Kıraç alanlarda ise nem oranı yetersiz olduğundan çimlenmede gecikme yaşanacak. Dolayısıyla iç bölgelerde tohumun çimlenmesi ve bitki çıkışının sağlanarak gelişmesine başlaması için yağış önem taşıyor. Ülke genelinde sulanabilen ve erken ekilen alanlarda çimlenme ve çıkışın gerçekleştiği, kıraç alanlarda ise henüz çimlenme ve çıkışın yaşanmadığı veya yetersiz olduğu gözlendi.

Ülkede kırmızı mercimek üretiminin yaklaşık yüzde 94'ünün yapıldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların yetersiz olmasından dolayı ekilişler kasım ayı başı, Adıyaman'da ise aralık ayı başı itibarıyla başladı. Ekilişlerin geçen sene seviyelerinde olması bekleniyor. Genel olarak ekiliş yapılan yerlerde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı, ekilişlerin geçen yıl da ekim yapılan alanlarda gerçekleştiği belirlendi.

Nohut ekili alanlarda ise kırmızı mercimek ve hububata kayma nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 25 azalış olması öngörülüyor. Bölge genelinde yağışların başlamasından dolayı ekilişlerin aralık ayının ikinci yarısından itibaren hız kazanması bekleniyor.

Ülke genelinde (İç Ege, Güneydoğu'nun batısı, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri hariç) son üç ayda alınan yağışlara bakıldığında bölgesel olarak meteorolojik anlamda bir kuraklık riski bulunsa da bunun henüz tarımsal kuraklık boyutuna ulaşmadığı belirlendi.

- Farklı ürünlere kayış bekleniyor

Sahadaki gözlemlere göre, Akdeniz Bölgesi'nde hububattan bu yıl hasatta fiyatı yüksek olan mısıra ve destek miktarı artırılan pamuğa, İç Anadolu'da nohuttan ekmeklik buğdaya, maliyeti daha düşük olması nedeniyle arpaya ve fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle makarnalık buğdaya yöneliş öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da hububattan şeker pancarı ve yem bitkilerine, Ege Bölgesi'nde buğdaydan az miktarda haşhaş ve yem bitkilerine, Karadeniz Bölgesi'nde ekmeklik buğdaydan makarnalık buğday, arpa ve tritikaleye, Marmara Bölgesi'nde ise kanoladan buğday ve arpaya yönelme bekleniyor. Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle kırmızı mercimek ve buğdayda artış, arpada ise azalış öngörülüyor.

Gübre kullanımında kıraç alanlarda yağış yetersizliği nedeniyle azalış yaşanırken, sulanan alanlarda ise düşüş tespit edilmedi.