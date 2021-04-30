TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı

Güldal, bu ürünler karşılığında üreticiye de 25 milyon liralık ödeme yaptıklarını bildirdi. 81 ilde valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda patates ve soğan dağıtımı yapıldığını vurgulayan Güldal, “Ramazan Bayramı’na kadar planlanmış ürün alımlarımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, 2 hafta içinde ihtiyaç sahibi ailelerin tamamına ürünler ulaşacak” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeltikte de fiyat revizyonu yaparak üreticiden alım talimatı verdiğini hatırlatan Güldal, şöyle konuştu: “Çeltik fiyatlarını revize edip alıma geçtik, burada da süreç devam ediyor. Bugün itibarıyla 10 bin ton çeltik TMO deposuna intikal etmiş oldu. Çeltiği stoklarda muhafaza edeceğiz. Bundan sonraki dönemde piyasa regülasyonu amacıyla piyasa arzında kullanacağız. TMO’nun elinde son yılların en büyük çeltik ve pirinç stoku bulunuyor. Çeltikte 31 Temmuz’a kadar alım yapılacak.”